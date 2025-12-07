La formazione finanziata guarda anche ai professionisti

La formazione finanziata apre anche ai professionisti, sia collaboratori di studio che titolari, mentre per i dipendenti cresce l’offerta soprattutto in tema di intelligenza artificiale. Si svilupperà lungo queste direttrici il 2026 di Fondoprofessioni. Per coinvolgere nell’aggiornamento tutte le figure presenti in studio, titolari compresi, il Fondo sta puntando ad accordi con Regioni e province autonome.

L’idea parte dalla considerazione che Fondoprofessioni, per statuto, può contribuire a finanziare...