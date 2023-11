La gratuità del compenso dell’amministratore di Aurora Mamprin e Luca Barbieri di Arlatighislandi

Il diritto alla retribuzione dell’amministratore di una società di capitali è derogabile in ragione della ‘specialità’ del rapporto di amministrazione: l’amministratore è legato alla società da un rapporto di tipo ‘societario’ che si caratterizza essenzialmente per l’immedesimazione organica, così da escludere la sussistenza di un rapporto di natura contrattuale (Corte di Cassazione 285/2019).

L’onerosità non costituisce, dunque, un elemento essenziale dell’attività prestata in qualità di amministratore, ‘rispetto alla quale è perfettamente configurabile la gratuità’ (Corte di Cassazione, 15382/2017).

È dunque legittima la previsione statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore così come l’eventuale rinuncia al compenso da parte dell’amministratore stesso.

Tale rinuncia non deve essere necessariamente espressa; ‘essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente (rinuncia tacita) del titolare che riveli in modo univoco la sua definitiva volontà abdicativa’ (Corte di Cassazione 21172/2021).

In tal senso, è quindi necessario che l’amministratore faccia emergere una volontà dismissiva oggettivamente inequivocabile, poiché un comportamento meramente omissivo o di mera inerzia non integra gli estremi di una rinuncia tacita (Corte di Cassazione 24139/2018).

Infatti, in via generale, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, il quale non può mai essere oggetto di presunzioni.

Più recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio già consolidato orientamento con ordinanza 20644/2023, precisando che l’atto abdicativo è validamente espresso dall’amministratore mediante un comportamento concludente quando esso manifesti in modo univoco una volontà dismissiva del diritto alla retribuzione e risulti desumibile ‘non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto’.

In conclusione, è legittima la condotta di non corrispondere un compenso all’amministratore per l’attività svolta - sia in qualità di amministratore unico, così come di amministratore delegato o di consigliere di amministrazione - quando tale circostanza sia espressamente stabilita da una:

1) clausola dello statuto (Corte di Cassazione 1673/2021). A mero titolo esemplificativo, si consideri come sia pertanto possibile che nell’ambito di un gruppo d’imprese, al rapporto oneroso di amministratore in essere con la società controllante, il medesimo soggetto possa rivestire la carica di amministratore delegato a titolo gratuito in altra società controllata;

2) dichiarazione unilaterale dell’amministratore. Come a più riprese ribadito dalla Suprema Corte, ‘il diritto al compenso dell’amministratore ha natura disponibile e può anche essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di disposizione da parte del suo titolare e, nella specie, di rinuncia’ (Corte di Cassazione 16530/2018 e 16531/2018).

Diversamente, potrebbero configurarsi tangibili profili di rischio circa un’eventuale rivendicazione della mancata percezione del compenso da parte dell’interessato. Infatti, la mancata richiesta del compenso da parte dell’amministratore durante lo svolgimento dell’incarico così come la mancata corresponsione dello stesso da parte della società non assume di per sé il significato di un’inequivocabile manifestazione della volontà di rinuncia all’emolumento.

Il contegno omissivo dell’amministratore deve pertanto assumere un preciso significato negoziale che riveli in modo non ambiguo la volontà dismissiva al diritto di remunerazione.

Infine, è opportuno precisare che ‘in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria non può pretendere, presumendone la onerosità, di assoggettare a tassazione il compenso dell’amministratore di una società in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, non potendo la stessa fondare tale pretesa su una presunzione, inconferente in presenza di un diritto disponibilej, quale quello dell’amministratore al compenso da parte della società’ (Corte di Cassazione 18643/2018).