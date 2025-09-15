La nozione di piccola impresa in materia di diritto del lavoro

La nozione di "piccola impresa" non è univoca nel nostro ordinamento, ma varia a seconda dell'ambito (civile, fiscale, contabile, crisi d'impresa, giuslavoristico). Nel diritto del lavoro, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e la L. 108/1990 identificano il piccolo datore come colui che non supera i 15 dipendenti (5 in agricoltura), con un criterio complesso di computo e numerose eccezioni. In ambito civilistico, il piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c. è definito in base all'organizzazione familiare e artigianale dell'attività. In campo contabile e fiscale, invece, prevalgono soglie dimensionali legate a bilancio, ricavi e numero di dipendenti. Questa frammentazione genera incertezza applicativa, specialmente nel diritto del lavoro, dove il calcolo della forza occupazionale può risultare opaco e incidere sulle tutele dei lavoratori.