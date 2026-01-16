SpecialiI Supplementi

La legge di bilancio per il 2026 in busta paga

di Barbara Garbelli, Gianluca Pillera, Massimiliano Matteucci

N. 2

Guida al Lavoro

Alcuni esempi pratici mostrano i vantaggi delle misure della legge di bilancio 2026 a sostegno dei redditi più bassi e del potere di acquisto delle retribuzioni nonché delle imprese e della produttività

La ripresa delle attività dopo la conclusione dell'anno deve necessariamente partire dalla Legge di Bilancio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 - Supplemento Ordinario n. 42, la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028".

Questa manovra, definita a "costo zero" prevede un intervento di circa 22 miliardi di euro, senza un aumento del disavanzo e ...

Argomenti

I punti chiave

  1. Scaglioni di reddito e oneri detraibili
  2. I vantaggi della nuova aliquota per il secondo scaglione Irpef: esempio pratico
  3. Tassazione dei premi di produttività
  4. Piani di partecipazione finanziaria
  5. Il calcolo della tassazione dei piani di partecipazione finanziaria: esempio
  6. Aumento aliquote IRAP
  7. Il calcolo dell'IRAP nel 2026: esempio

