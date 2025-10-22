Circolari24 LavoroRapporti di lavoro

Parità retributiva di genere: evoluzione, strumenti e prospettive

di Alessandro Necchio e Alessandra Salviato

La parità retributiva rappresenta un principio fondamentale di giustizia e uguaglianza tra uomini e donne. Garantire le stesse opportunità e retribuzioni significa riconoscere il valore del lavoro indipendentemente dal genere. Negli anni, l’Italia e l’Unione Europea hanno rafforzato le tutele contro le discriminazioni, promuovendo maggiore trasparenza e inclusione, dal Codice delle Pari Opportunità alla direttiva (UE) 2023/970. Queste norme mirano a costruire un mercato del lavoro più equo, dove ...

I punti chiave

  1. L’evoluzione del diritto dell’Unione Europea in materia di parità retributiva di genere
  2. Le prospettive future: nuove direttive e strategie per la parità di genere
  3. La Direttiva (UE) 2023/970: contenuti, obiettivi e impatto sul mercato del lavoro europeo
  4. Obiettivi e impatto della Direttiva (UE) 2023/970 sul contesto europeo
  5. Prospettiva evolutiva del diritto italiano in materia di parità di genere nel lavoro

