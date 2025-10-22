Parità retributiva di genere: evoluzione, strumenti e prospettive

La parità retributiva rappresenta un principio fondamentale di giustizia e uguaglianza tra uomini e donne. Garantire le stesse opportunità e retribuzioni significa riconoscere il valore del lavoro indipendentemente dal genere. Negli anni, l’Italia e l’Unione Europea hanno rafforzato le tutele contro le discriminazioni, promuovendo maggiore trasparenza e inclusione, dal Codice delle Pari Opportunità alla direttiva (UE) 2023/970. Queste norme mirano a costruire un mercato del lavoro più equo, dove ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi