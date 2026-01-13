La partecipazione attiva ad una rissa legittima il licenziamento per giusta causa

Il dipendente di una sala bingo con mansioni di addetto alla sicurezza aveva impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla Società sua datrice di lavoro per aver partecipato ad una rissa scoppiata in seguito ad un diverbio tra due clienti.

Il diverbio era stato originato dal fatto che una donna aveva accusato un’altra di averle sottratto la borsa e, in seguito all’intervento del compagno di quest’ultima in sua difesa, era iniziato un tafferuglio tra tale individuo ed il succitato lavoratore...