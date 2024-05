La posizione dell’UE sul regime fiscale dei redditi prodotti dai nomadi digitali

A poca distanza dalla pubblicazione del decreto ministeriale (Dm 29 febbraio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 79 del 4 aprile 2024, in vigore dal 5 aprile 2024) attuativo delle disposizioni che consentono il rilascio di un permesso di soggiorno speciale a favore di lavoratori extracomunitari, altamente specializzati, che intendono lavorare in smart working dall’Italia, comunemente definiti nomadi digitali, è stato pubblicato il parere espresso in data 14 febbraio 2024 dal Comitato economico...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi