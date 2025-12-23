La rateizzazione della somma c4 e la corretta compilazione dell’F24 per l’anno

La domanda Il datore ha attribuito bonus/somma c4 da gennaio a novembre per 864 euro (proiezione reddito complessivo fino a 20.000 euro / attribuzione somma c4 in forma automatica gennaio-novembre per 864);il dip è /ti ft/con 365g punto 6 cu.A fine anno il reddito complessivo ammonta a 39.000 euro (il dipendente ha percepito un premio a tassazione ordinaria a dicembre / e chiede il conguaglio di un reddito assimilato art 50 c1 lett c bis), per cui sul conguaglio di fine anno al dipendente spetta la ud-c6 legge 207/24 nella misura di 125 euro (imposta lorda - detrazioni art 12 / art 13 / 125 ud c6 fruita = teorica).Il bonus/somma c4 va restituito sul conguaglio di fine anno in 10 quote, dal momento che il bonus al netto della ud effettiva > 60 (864 somma c4 - 125 ud c6 effettiva > 60 euro);come si determina la prima quota/rata di somma c4/legge 207/24 da restituire a dicembre?Come si determinano le rate della somma c4 da restituire dalla seconda alla decima (esempio gennaio/settembre)?Il codice tributo 1704 per le rate dalla 2 alla 10 va valorizzato con anno 2025 (anno competenza della somma c4) in analogia al codice 1701 del TIR o con anno 2026 (mese effettiva restituzione della somma)?Si suppone che le retribuzioni di dicembre siano erogate a dicembre (criterio di cassa).

L’articolo 1 comma 7 della Legge 207/2024 dispone che i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, ...