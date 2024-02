La regolamentazione oraria del rapporto di tirocinio

Le soluzioni individuali adottabili per gestire l’orario di lavoro dei tirocinanti, in modo da evitare che si configuri un rapporto di subordinazione, con appositi modelli di comunicazione utili alle aziende



La normativa attuale

Come è noto agli operatori del mercato del lavoro, il “tirocinio” rappresenta una diffusa modalità formativa nella quale l’accrescimento di competenze professionali è realizzato attraverso lo svolgimento diretto dell’attività da apprendere con il supporto di un tutor, in modo che l’acquisizione di nuove capacità avvenga on the job ovvero sul posto di lavoro. Il percorso viene attivato con apposite convenzioni tra soggetti promotori (servizi per l’impiego, istituti di istruzione, istituzioni formative...