La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) e l’anzianità ai fini della tassazione in presenza di più fondi

La domanda

Pinco è un lavoratore dipendente del settore privato (con + 20 anni di contributi) e ha versato ad un primo fondo aperto (Alfa) per 10 anni, con contribuzione a suo carico e tfr al 100% (versamento tramite datore). Successivamente, inizia a versare ad un secondo fondo aperto (Beta) per altri 10 anni in successione temporale (altri 10 anni di iscrizione alla previdenza complementare) sempre tramite contributo a suo carico e tfr (sempre tramite datore).Il dipendente al quale mancano meno di 5 anni alla pensione di vecchiaia (es. ha 63 anni) trasferisce il fondo Alfa al fondo Beta, e poi previa cessazione del rapporto accede alla RITA, avendo i requisiti (art. 11, comma 4 Dlgs. 252/2005). Qual è l’anzianità da prendere in considerazione ai fini della tassazione (0,3% dopo 15 anni di partecipazione alla previdenza complementare) della prestazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata? I 10 anni del secondo fondo Beta oppure i 20 anni decorrenti dall’iscrizione al primo fondo Alfa trasferito?