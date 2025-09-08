La tipizzazione nel Ccnl non esclude l’analisi della situazione specifica
L’insubordinazione del lavoratore, nei contratti collettivi dell’industria metalmeccanica, del commercio, chimica, trasporto e alimentare, può portare a sanzioni disciplinari, fino al licenziamento, a seconda della gravità del comportamento.
L’insubordinazione si manifesta quando un lavoratore rifiuta di eseguire un ordine, contesta il proprio superiore o adotta comportamenti che ostacolano l’organizzazione aziendale. Non si limita al rifiuto diretto, ma può includere atteggiamenti provocatori o mancanza...