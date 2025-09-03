L'istituto della ricongiunzione così come quello della totalizzazione permette all'assicurato che risulta in possesso di più "periodi contributivi" di unificarli, per ottenere una "pensione unica".
La ricongiunzione, come visto, permette di fare confluire in modo oneroso i periodi assicurativi da una gestione all'altra che sarà quella che erogherà la pensione.
La totalizzazione invece consente a titolo gratuito l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti...