La trasparenza retributiva tra fiducia e metodo

La pay transparency non nasce per esporre il salario del singolo; il suo bersaglio è l'ingiustificabilità delle differenze: una roadmap essenziale per le Direzioni HR
Per anni abbiamo parlato di equità retributiva come di un tema "tecnico", da addetti ai lavori. Con l'arrivo della pay transparency quel tecnicismo diventa conversazione quotidiana: in azienda, nei colloqui, nelle relazioni industriali.
In AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) l'abbiamo affrontata in modo sistematico, fino a produrre una ricerca presentata lo scorso settembre a interlocutori istituzionali, fra cui la Consigliera nazionale di parità e diversi componenti delle ...
Argomenti
I punti chiave
- Cosa cambia nella pratica
- Cosa emerge dalle survey e dalla ricerca AIDP
- Trasparenza non è “stipendi in piazza”
- Il nodo del “pari valore”
- Dati, reporting e rimedi: la trasparenza come sistema di controllo
- Gli auspici AIDP per un recepimento sostenibile
- Una roadmap essenziale per le Direzioni HR
- Conclusione