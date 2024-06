Lavoratore affetto da Tbc, comporto non esteso in caso di malattia dei familiari

L’assenza dal lavoro per malattia della figlia, e non del lavoratore stesso, non rientra nell’ipotesi di prolungamento del comporto per carenza del requisito della malattia tubercolare del lavoratore in vista della sua guarigione. È il principio affermato dalla Cassazione 15390 del 3 giugno 2024.

L’articolo 10 della legge 419/1975 stabilisce che «Le...