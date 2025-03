Lavoratori all’estero, premi Inail sulle retribuzioni convenzionali

L’Inail, con la circolare 20 del 27 febbraio 2025, facendo seguito al Decreto interministeriale (Lavoro – Economia) del 16 gennaio 2025, con il quale sono state determinate le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori operanti all’estero, ha ricordato che le stesse, essendo riferite ai titolari di rapporto di lavoro subordinato, non trovano applicazione per altre tipologie contrattuali, come le collaborazioni coordinate e continuative.

Quindi, se queste ultime sono rese in un Paese extracomunitario...