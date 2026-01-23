ApprofondimentoRapporti di lavoro

Lavoratori esposti all'amianto, più tutele e nuovi obblighi per i datori

di Mario Gallo

N. 3

Guida al Lavoro

Al fine di rafforzare le tutele per i lavoratori esposti all'amianto, con il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668, il legislatore italiano introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro

Il tema dell'effettività della tutela del diritto alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori è sempre più al centro del dibattito europeo e italiano; infatti, in un mondo sempre più globalizzato, in cui i paradigmi economici – produttivi cambiano rapidamente, si avverte sempre più l'esigenza di ripensare al modo attraverso il quale è più efficace fare prevenzione, ciò anche luce delle pesanti ricadute, in caso d'infortuni sul lavoro e di malattie professionali, non solo sull'integrità psico-fisica...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. La strategia d’intervento e il cambio di paradigma con il D.Lgs. n. 213/2025
  2. L’ampliamento del campo di applicazione
  3. Obbligo del datore di lavoro d’individuazione dell’amianto
  4.  Valutazione dei rischi, ESEDI e nuovi valori limite
  5. Obbligo di notifica dei lavori e di conservazione della documentazione
  6.  Il nuovo allegato XLIII-ter del D.Lgs. n. 81/2008 sulle malattie professionali correlate all’amianto

Correlati

Decreto legislativo

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro