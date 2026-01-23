Lavoratori esposti all'amianto, più tutele e nuovi obblighi per i datori

Al fine di rafforzare le tutele per i lavoratori esposti all'amianto, con il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668, il legislatore italiano introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro

Il tema dell'effettività della tutela del diritto alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori è sempre più al centro del dibattito europeo e italiano; infatti, in un mondo sempre più globalizzato, in cui i paradigmi economici – produttivi cambiano rapidamente, si avverte sempre più l'esigenza di ripensare al modo attraverso il quale è più efficace fare prevenzione, ciò anche luce delle pesanti ricadute, in caso d'infortuni sul lavoro e di malattie professionali, non solo sull'integrità psico-fisica...