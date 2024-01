Lavoratori part time ciclici 2021 e 2022: stop alle domande per l’una tantum

L’Inps, con circolare 109 del 27 dicembre 2023, ha definitivamente confermato che il giorno 15 dicembre 2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle richieste della speciale una tantum riconosciuta a favore dei lavoratori part time che, nel corso del 2021 e del 2022, abbiano registrato periodi sospensione lavorativa. Come già anticipato con il messaggio 3977/2023, tali richieste potevano essere presentate dal giorno 13 novembre 2023 e dunque fino al termine, non prorogato, del 15 dicembre...

