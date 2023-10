Lavoratori sportivi, adempimenti prorogati al 31 ottobre di Manuela Baltolu

Termini spostati per i periodi di paga luglio-settembre 2023 delle sole collaborazioni sportive e non per quelle amministrativo-gestionali

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il recente Dlgs 120/2023 porta con sé la proroga al 31 ottobre di alcuni adempimenti relativi alla gestione dei lavoratori sportivi, ma non di tutti.

Il comma 20, articolo 1, del decreto legislativo modifica in più parti l’articolo 28 del Dlgs 36/2021, e in particolare afferma che «in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre».

La proroga riguarda pertanto esclusivamente gli adempimenti e versamenti contributivi riferiti ai periodi di paga luglio–settembre 2023 delle sole collaborazioni coordinate e continuative di cui al medesimo articolo 28 del Dlgs 36/2021, ovvero le collaborazioni sportive, con conseguente esclusione dalla proroga degli adempimenti contributivi in capo alle collaborazioni di tipo amministrativo-gestionale di cui all’articolo 37 del Dlgs 36/2021.

Ciò significa pertanto che, a oggi, seguono le normali e ordinarie scadenze: