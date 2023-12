Lavoratori del vetro: novità per l’assistenza sanitaria integrativa

Per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro Vetro Lampade e Display, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa condiviso dalle Parti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (di durata non inferiore ad un anno).

Per tali lavoratori la contribuzione al Fondo è esclusivamente a carico del datore di lavoro ed è pari a 14,00 euro mensili. I lavoratori potranno integrare il piano...