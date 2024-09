Lavoro autonomo occasionale e prestazione di lavoro occasionale: differenze e criteri di scelta

Il rientro dalle ferie estive è sempre sinonimo di un nuovo inizio, caratterizzato, in taluni casi, da riorganizzazione e nuovi investimenti. I datori di lavoro, per far fronte alle nuove esigenze organizzative e all’eventuale intensificarsi dell’attività, hanno necessità di accede a forme di lavoro brevi e flessibili.

Nello specifico, possono accedere ad attività di lavoro autonomo occasionale o a prestazioni di lavoro occasionale, due forme contrattuali caratterizzate da ambiti di applicazione e...