Lavoro dipendente e socio srl “trasparente”

La domanda Un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato che diventa anche socio (non lavoratore) di srl e che opta per il regime di trasparenza, deve assoggettare il reddito qualificato a lui imputato per la partecipazione nella srl a contribuzione Inps? Se si, in quale gestione? E che dire invece di chi è già iscritto ad altro ente di previdenza (es. Cassa professionale) e diventi socio di srl trasparente? A quale contribuzione assoggetterà il reddito derivante dalla partecipazione nella società?

Nel quesito si parla di socio che è al contempo lavoratore a tempo pieno e determinato della srl dal quale dipende e pertanto, in quanto tale, non è tenuto alla iscrizione nella speciale gestione INPS (artigiani o commercianti). La quota di reddito d’impresa della S.r.l. eventualmente corrispondente alla quota di partecipazione agli utili attribuiti in regime di trasparenza sarà considerata conseguentemente reddito da capitale e non va assoggettata a contribuzione INPS (nota prot. Minlav n. 7476 ...