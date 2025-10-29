Lavoro domestico, firmato il contratto: aumento complessivo di 100 euro
Ulteriore riconoscimento per le lavoratrici che hanno investito nella formazione
Un aumento complessivo di 100 euro, suddivisi in quattro tranche (40 euro da gennaio 2026, 30 euro da gennaio 2027, 15 euro da gennaio 2028 e 15 euro da settembre 2028). Ulteriore novità è il riconoscimento economico per le lavoratrici che hanno investito nella propria formazione. Per le lavoratrici conviventi in possesso della certificazione UNI 11766:2019, viene riconosciuto un incremento retributivo aggiuntivo di 30 euro mensili, a valorizzare la professionalità certificata e la qualità del servizio...