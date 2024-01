Lavoro extra Ue, richieste boom Click day di febbraio verso il rinvio

Slittamento molto probabile per i click day del 5, 7 e 12 febbraio relativi alle richieste per 151mila lavoratori extracomunitari da far entrare nel nostro Paese nel 2024. Non è ancora possibile precompilare le richieste sul portale del ministero dell’Interno in modo da essere pronti per l’invio quando, alle 9 del mattino, scatta la corsa alla trasmissione che porta le quote a esaurirsi in pochi minuti.

Per i click day che si sono svolti il 2, il 4 e il 12 dicembre scorso, la precompilazione delle...