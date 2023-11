Lavoro forzato, un disegno di legge ratifica il Protocollo dell’Oil di Antonio Carlo Scacco

Il protocollo impegna lo Stato a prevenire il lavoro forzato, migliorare la protezione delle vittime e fornire l’accesso al risarcimento

Un comunicato apparso sul sito del Ministero del lavoro il 30 ottobre, informa della approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio. Il Protocollo è stato adottato dall’OIL nel 2014 e rappresenta un aggiornamento della Convenzione risalente agli anni ‘30 dello scorso secolo, quando il lavoro forzato ancora si riferiva in larga misura ai lavori forzati nei possedimenti coloniali.

Che cosa è il lavoro forzato

È interessante notare come la definizione di “lavoro forzato” sia tuttora quella indicata dalla vecchia Convenzione, che all’articolo 2 indica come tale “ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente.”. Una nozione aperta, dunque, idonea a ricomprendere qualsiasi manifestazione di lavoro obbligato. Non sono tuttavia mancate critiche, avanzate dalla dottrina più attenta, circa il permanere di una netta separazione con la nozione di schiavitù, corrispondente ad un potere di proprietà sulle persone trattate come beni da vendere e da destinare al lavoro forzato e/o allo sfruttamento sessuale, e quella di servitù, da intendersi come forma peculiare di lavoro obbligato in condizioni di privazione della libertà. Nelle odierne e diffuse forme di lavoro obbligato, soprattutto minorile, tutte queste odiose modalità di limitazione della libertà umana, dovrebbero forse trovare una sintesi più appropriata anche a livello di diritto internazionale. Non è un caso come talune fonti giurisprudenziali particolarmente avanzate (ad esempio il Tribunale Penale della ex Jugoslavia), comincino a parlare in termini di modern slavery (schiavitù moderne), come concetto onnicomprensivo dell’intero fenomeno.

L’evoluzione del fenomeno

Il più recente Protocollo dell’OIL, tuttavia, non manca di rilevare nei considerando introduttivi come siano cambiati il contesto e le forme del lavoro forzato o obbligatorio, rilevando come il traffico di persone, implicante in ipotesi anche lo sfruttamento sessuale, sia oggetto di crescenti preoccupazioni internazionali. Nel nuovo contesto economico “globalizzato”, inoltre, la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio contribuisce ad assicurare una concorrenza leale tra i datori di lavoro, come pure una protezione per i lavoratori. Un quadro socio-economico decisamente nuovo che richiede strumenti di contrasto inediti, ivi incluse nuove misure di prevenzione e protezione, nonché innovativi meccanismi di ricorso e di risarcimento, come l’indennizzo e la riabilitazione. A solo titolo di esempio tra le misure da prendere è citata la l’educazione e la informazione delle persone, in particolare quelle considerate come particolarmente vulnerabili, nonché degli stessi datori di lavoro, onde evitare che siano implicati, a loro insaputa, in pratiche di lavoro forzato o obbligatorio. Analogamente si raccomanda che la legislazione del lavoro copra tutti i lavoratori e tutti i settori dell’economia, contro eventuali pratiche abusive o fraudolente durante il processo di reclutamento e di collocamento, con particolare riguardo ai lavori migranti. A tale ultimo proposito è appena il caso di ricordare come, secondo le ultime stime del Global Estimates of Modern Slavery, i lavoratori migranti sono più esposti al rischio di lavoro forzato rispetto agli altri lavoratori, con una prevalenza del lavoro forzato tra questi lavoratori di tre volte superiore a quella dei lavoratori adulti non migranti.

Le conseguenze di una legge in materia

La successiva ratifica con atto avente forza di legge obbligherà a prendere misure efficaci per identificare, liberare, proteggere, ristabilire e riabilitare tutte le vittime del lavoro forzato, come pure prestare loro assistenza e sostegno sotto altre forme. Tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza o del loro status giuridico sul territorio nazionale, dovranno poter accedere effettivamente a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, come l’indennizzo, evitando di perseguire le vittime, o imporre loro sanzioni, a causa di attività illecite che esse siano state eventualmente costrette a svolgere.