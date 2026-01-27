Lavoro giornalistico: obbligo di disponibilità anche per il corrispondente
Chiarimenti della Cassazione nel caso di rapporto di lavoro subordinato
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal corrispondente di un quotidiano nazionale, volto ad accertare la natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro intercorso.
La Corte d’appello di Milano, integrando le motivazioni del Giudice di prime cure, respingeva le domande del ricorrente, ritenendo non dimostrato il vincolo di dipendenza, caratteristico del rapporto di lavoro subordinato nell’attività giornalistica.
In particolare, secondo i giudici del gravame, il vincolo di dipendenza...
