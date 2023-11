Lavoro occasionale in agricoltura precluso anche agli ex somministrati di Antonella Iacopini

Per l’Ispettorato il divieto va esteso ai rapporti tramite Agenzia nei tre anni precedenti. La verifica va fatta dal datore con la richiesta al lavoratore di un’autocertificazione









In agricoltura, per le attività stagionali, la legge 197/2022 (Bilancio 2023) nei commi da 343 a 354 dell’articolo 1 ha introdotto, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, nuova figura contrattuale che per il settore ha preso il posto dei PrestO non più utilizzabili.

L’intento è assecondare la flessibilità richiesta in tale settore, caratterizzato da attività stagionale e discontinua, assicurando, allo stesso tempo...