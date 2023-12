Lavoro occasione agricolo con stagionalità «allargata»

Con la circolare 102/2023, pubblicato lo scorso 12 dicembre, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle «prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato», la nuova tipologia contrattuale introdotta in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 344-354, legge 197/2022) in sostituzione del contratto di prestazione occasionale (cosiddetto voucher di cui all’articolo 54 del Dl 50/2017), non più utilizzabile dalle imprese...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi