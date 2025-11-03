Lavoro sicuro, prevenzione salute benessere Convegno AGI 2025

Pubblichiamo gli atti del Convegno Nazionale di AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) dal titolo il "Lavoro Sicuro" che si è tenuto a Cagliari dal 9 all'11 ottobre 2025.

I Dialoghi e le tavole rotonde sul lavoro sicuro

Il Convegno AGI 2025 a Cagliari nelle giornate dal 9 all’11 ottobre 2025 ha ospitato Dialoghi e Tavole rotonde di cui pubblichiamo le sintesi.

I Workshop

Durante il Convegno AGI 2025 a Cagliari si sono svolti quattro workshop nei quali si sono approfonditi i temi oggetto dell’evento e dei quali pubblichiamo gli interventi dei relatori.