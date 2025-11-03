CONVEGNO AGI 2025 Lavoro sicuro, il tema del Convegno nazionale dei giuslavoristi

A Cagliari i giuslavoristi si interrogano sul lavoro sicuro e sul ruolo dell'Avvocatura, anche guardando all'Europa

«C'è bisogno di un radicale cambio di prospettiva, sia nel modo di pensare alla sicurezza sia negli strumenti di tutela – ha sottolineato la presidente nazionale di AGI Tatiana Biagioni nel suo intervento di apertura – in un mondo del lavoro in profonda trasformazione, la sicurezza non è più da intendersi soltanto come protezione dal danno fisico ma anche come "prevenzione" emotiva e psicologica: stress, burnout, isolamento, fragilità mentale sono questioni di cui dobbiamo iniziare a occuparci seriamente...