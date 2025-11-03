SpecialiI Supplementi

CONVEGNO AGI 2025 Lavoro sicuro: tutele, nuovi rischi, il nodo delle molestie

di Martina Saporiti

N. 42

Guida al Lavoro

La cronaca della seconda giornata del Convegno AGI 2025 a Cagliari

Il tema centrale dell'evento AGI è stato oggetto nella seconda giornata di un "Dialogo" e due tavole rotonde: "Lavoro sicuro, nuovi rischi, tutele ed effettività del sistema"; "Sicurezza e promozione della salute nei luoghi di lavoro: il sistema e i suoi attori"; "Molestie e violenze nei luoghi di lavoro".

Lavoro sicuro, nuovi rischi, tutele ed effettività del sistema

La prima sessione con Aldo Bottini, avvocato ed ex presidente nazionale di AGI, e Patrizia Tullini, docente di Diritto del Lavoro all'Università di Bologna, è stata moderata dal giornalista del ...

I punti chiave

  1. Lavoro sicuro, nuovi rischi, tutele ed effettività del sistema
  2. Sicurezza e promozione della salute nei luoghi di lavoro: il sistema e i suoi attori
  3. Il nodo delle molestie

