Lavoro sportivo

La domanda Alla luce della riforma, per i soci tesserati FCI che operano come motostaffette/Scorte Tecniche (inserite nell’ultimo DPR tra i lavoratori sportivi), considerato che gli stessi devono essere tesserati con una associazione ma svolgono la loro attività su manifestazioni ciclistiche organizzate da altre società di cui non sono soci e sono direttamente rimborsati delle spese da quest’ultime e non potendo essere considerati lavoratori sportivi dalle stesse in quanto non soci come devono essere considerati tali rimborsi agli effetti fiscali.

In primis è necessario ricordare che non vi è coincidenza alcuna tra la figura del tesserato e la figura dell’associato. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2021 nulla è cambiato rispetto al passato in merito alla questione.

I due rapporti sono distinti e hanno un significato e delle conseguenze giuridiche diverse:

- il tesseramento secondo l’art. 15 del D.lgs. 36/2021 è “l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività ...