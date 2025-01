Le disposizioni di tutela riguardano il matrimonio e la genitorialità

Le madri lavoratrici dipendenti godono di una particolare tutela in caso di dimissioni in un determinato arco temporale: per tutelare la libera manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, l’efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla loro convalida. È l’articolo 55, comma 4 del Dlgs 151/2001 a prevedere la necessità della convalida del servizio ispettivo del ministero del Lavoro istituito presso l’Itl, quando a rassegnare le dimissioni sia:

- la lavoratrice...