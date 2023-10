Le festività di novembre 2023 di Michele Regina

A chi lavora nella giornata di Ognissanti vanno applicate le maggiorazioni percentuali previste dal Ccnl applicato

Nel mese di novembre ricorre la festività del 1° novembre (Ognissanti), che quest’anno cade di mercoledì. Ai fini del trattamento economico previsto, a norma dell’articolo 2 della legge 260/1949 e del Dpr 792/1985 essa è considerata festività infrasettimanale.

E’ previsto un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali e la contrattazione collettiva integra tale disciplina dettagliando il trattamento.

In occasione di festività non godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (operai e/o lavoratori somministrati) un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6° della retribuzione settimanale.

Per la festività che non coincida con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.

Se la festività nazionale coincide con la domenica ai lavoratori spetta un ulteriore importo corrispondente a una quota giornaliera di retribuzione. Detta quota corrisponde, salva diversa pattuizione contrattuale collettiva, a 1/26° della retribuzione mensile fissa per i lavoratori retribuiti mensilmente e a 1/6° per quelli retribuiti settimanalmente.

Per le festività che coincidono con il sabato è importante verificare sempre quanto disposto dai contratti collettivi anche di secondo livello e/o aziendali. A tal riguardo si veda anche la Nota del ministero del Lavoro 1664 del 2006.

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.

Il 4 novembre (festa dell’Unità nazionale) viene celebrata dal 1977 nella prima domenica di novembre (e per tale motivo non è considerato un giorno festivo). I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono se il trattamento da riconoscere sia quello della festività cadente di domenica o meno. Quindi si rende sempre necessario verificare puntualmente la disciplina contrattuale collettiva ai fini del trattamento da riconoscere ai lavoratori sia pagati a ore, sia in misura fissa.

Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della cassa perché a carico dell’azienda, per i lavoratori:

- a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della cassa per i lavoratori:

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Riepilogando: con retribuzione a ore, sono sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall’inizio della Cig/Fis. Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell’Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche; la Cig a orario ridotto è a carico del datore di lavoro.

Quanto il lavoratore riceve quale remunerazione per le festività, sia godute, sia non godute, è soggetto ai contributi previdenziali con relativa ritenuta sociale a carico del dipendente. Il corrispettivo per le festività, al netto della ritenuta sociale Inps, è parimenti soggetto a Irpef unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.