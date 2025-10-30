Le festività di novembre in busta paga

Festività abolita del 4 novembre e festività del 1° novembre: così il trattamento economico tra normativa, giurisprudenza e contrattazione collettiva

Tra i vari adempimenti, attraverso il libro unico riferito al periodo di paga "novembre 2025", i datori di lavoro, i responsabili del personale, i consulenti del lavoro e i centri di elaborazione dati sono chiamati a gestire l'eventuale trattamento economico riferito alla festività abolita del 4 novembre e le festività cadenti nel periodo.

Le festività di novembre nel LUL

Proponiamo un esempio di Libro unico del lavoro per operaia inquadrato al 4° livello del Ccnl Terziario distribuzione e servizi Confcommercio.

Per la festività del...