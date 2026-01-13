Le imposte sostitutive nella legge di bilancio 2026

La legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) conferma il ricorso all'imposta sostitutiva quale strumento selettivo di intervento in materia fiscale e del lavoro. In particolare introduce una tassazione agevolata delle maggiorazioni retributive connesse al lavoro notturno, festivo, e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl; conferma il trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale; interviene, infine sulla disciplina dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (c.d. "neo – residenti"). Si analizza, con approccio sistematico e comparativo, il contenuto delle disposizioni, i principali profili applicativi e il confronto con la disciplina previgente, alla luce delle prime letture dottrinali