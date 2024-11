Le nuove tabelle retributive per gli artigiani dell’area comunicazione e meccanica

In data 25 novembre 2024 sono stati sottoscritti due verbali integrativi:

il verbale integrativo dell’ipotesi di accordo per rinnovo del Ccnl Area Comunicazione del 18 novembre 2024;

il verbale integrativo dell’ipotesi di accordo per rinnovo del Ccnl Area Meccanica del 19 novembre 2024.

Le tabelle retributive

Come si ricorderà, sia l’ipotesi di accordo del 18 novembre 2024 per il settore Comunicazione, sia l’ipotesi di accordo del 19 novembre 2024 per il settore Area Meccanica si erano limitate a fornire gli importi degli aumenti retributivi previsti, con decorrenza 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026, per il livello 4.

Ciò con riferimento:

 alle imprese artigiane (aumento complessivo di 200 euro) e alle imprese non artigiane (aumento complessivo di 207 euro) del settore Comunicazione;

 alle imprese del settore Metalmeccanica e Installazione di impianti (aumento complessivo di 216 euro comprensivo di Afac), alle imprese del settore Orafi, Argentieri e Affini (aumento complessivo di 216 euro comprensivo di Afac), alle imprese del settore Restauro dei beni culturali (aumento complessivo di 240 euro comprensivo di Afac) e alle imprese del settore Odontotecnica (aumento complessivo di 205 euro comprensivo di Afac) del settore Area Meccanica.

Con i verbali in commento le Parti forniscono le tabelle retributive...