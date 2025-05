Le partecipazioni dei lavoratori all'impresa: economico-finanziaria, organizzativa e consultiva

La partecipazione dei lavoratori all'impresa è legge: il ddl approvato in Senato attua l'art. 46 Cost. attraverso la contrattazione collettiva

All'alba dell'approvazione ieri 14 maggio 2025 in Senato del disegno di legge rubricato Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese approvato definitivamente dal Parlamento, ne esaminiamo oggi le caratteristiche.

Il ddl di iniziativa popolare, promosso dalla Cisl, è stato modificato e integrato in prima lettura alla Camera dei deputati, per poi passare al vaglio del Senato che lo ha approvato in via definitiva, con 85 voti favorevoli, 21 ...