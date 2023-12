Circolare 24 Lavoro - Le pensioni 2024

I criteri di pensionamento saranno oggetto di un peggioramento per gli assicurati dal 2024, soprattutto per i nuovi iscritti con pensione contributiva anticipata legata all’età anagrafica di 64 anni, per i quali è previsto un incremento della soglia minima di pensione e la fissazione di un tetto massimo.

Venuto meno il contratto di espansione dal 2024, vengono ridimensionati gli strumenti di accompagnamento alla pensione attivabili dal lavoratore, come l’Ape sociale, l’opzione donna e la quota 103...