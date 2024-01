Le pensioni calano dell’11% Alle donne assegni ridotti del 30%

Un calo dell’11 con una punta del 16% per gli assegni anticipati e un picco di quasi il 18% per quelli ai superstiti. Con l’esaurirsi dell’effetto Quota 100 e con l’adozione prima di Quota 102 e dallo scorso anno di Quota 103 si riduce il flusso dei pensionamenti. Dall’ultimo monitoraggio dell’Inps, aggiornato al 2 gennaio 2024, emerge che nel 2023 le nuove pensioni con decorrenza 2023 sono state 764.907: 101.041 in meno delle 865.948 del 2022. L’importo medio mensile dei trattamenti erogati è leggermente...

