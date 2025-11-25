Le Pmi investono sulla formazione dei manager per crescere e innovare

Le Pmi scommettono sulla formazione manageriale per crescere e affrontare le grandi trasformazioni aziendali. È quanto emerge, con chiarezza, dai primi risultati dell’Avviso 2/2025 «Metamorfosi imprenditoriali: la formazione manageriale a supporto della crescita delle Pmi» di Fondirigenti, il fondo interprofessionale leader per la formazione continua del management promosso da Confindustria e Federmanager.

Sono stati presentati oltre 200 piani formativi, 203 per l’esattezza, che coinvolgono 312 dirigenti...