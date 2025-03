Legge 104, fuori dai permessi la visita al familiare ricoverato e assistito

Abusa dei permessi previsti dalla legge 104/1992, il lavoratore che visita per mezz’ora il familiare disabile, ricoverato in una residenza per anziani, con assistenza 24 ore su 24. Una struttura paragonabile a un ospedale.

La Cassazione con la sentenza 5948/2025, conferma il licenziamento del dipendente di un’azienda metalmeccanica, per le tre giornate di cui aveva usufruito per assistere un parente. Il datore di lavoro aveva però verificato che il congiunto stava, in maniera permanente, in una Rsa...