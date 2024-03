Legge 104: sì ai controlli investigativi per combattere le frodi

I permessi previsti dalla legge 104/1992 per assistenza o cura di soggetti protetti danno luogo a sospensioni autorizzate del rapporto di lavoro che, però, se godute in maniera abusiva, possono legittimare un licenziamento per giusta causa.

Secondo un orientamento costante della Corte di cassazione, anche di recente ribadito (sezione lavoro, 6468/2024), la fruizione del permesso regolato dalla legge 104 deve essere direttamente connessa all’esigenza di soddisfare l’assistenza del disabile, coerentemente...