Legge di bilancio 2026: detassati al 5% gli incrementi retributivi da Ccnl riconosciuti nel 2026

La Legge di Stabilità 2026 introduce una detassazione al 5% sugli incrementi retributivi erogati nel 2026 per rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 2024 e il 2026, a favore dei lavoratori con reddito 2025 fino a 33.000 euro. Il beneficio è applicato automaticamente dal datore di lavoro, salvo rinuncia del dipendente, e mira a tutelare il potere d'acquisto e incentivare rinnovi contrattuali tempestivi. La norma, però, presenta formulazioni ampie che generano dubbi interpretativi su decorrenze, tranche pregresse e contratti rinnovati in ritardo, per i quali si attendono quindi chiarimenti operativi