Legge di bilancio 2026: detassati al 5% gli incrementi retributivi da Ccnl riconosciuti nel 2026

La Legge di Stabilità 2026 introduce una detassazione al 5% sugli incrementi retributivi erogati nel 2026 per rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 2024 e il 2026, a favore dei lavoratori con reddito 2025 fino a 33.000 euro. Il beneficio è applicato automaticamente dal datore di lavoro, salvo rinuncia del dipendente, e mira a tutelare il potere d'acquisto e incentivare rinnovi contrattuali tempestivi. La norma, però, presenta formulazioni ampie che generano dubbi interpretativi su decorrenze, tranche pregresse e contratti rinnovati in ritardo, per i quali si attendono quindi chiarimenti operativi
Con la definitiva entrata in vigore della Legge n.199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Stabilità 2026) diventa effettivamente applicabile la detassazione degli incrementi retributivi che nel corso del 2026 saranno erogati ai lavoratori dipendenti di tutti i settori per effetto di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 gennaio 2026. In considerazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 7 della Legge 199/2025 le quote di retribuzione diretta erogata ai lavoratori per effetto...