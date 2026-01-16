Legge di bilancio 2026: diventa strutturale il lavoro occasionale in agricoltura

La Legge di Bilancio 2026 rende definitiva la disciplina delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (LOAgri), dopo la fase sperimentale. Resta invariato l'impianto normativo: massimo 45 giornate annue, piena natura di lavoro subordinato agricolo e tutele equiparate agli OTD.
A dicembre 2023 nel commentare, su questa stessa testata, le novità introdotte dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (finanziaria 2023) e l'introduzione nell'ordinamento lavoristico del rapporto di prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, si considerava che anche a fronte dell'esclusione del settore agricolo dalla disciplina sul contratto di prestazione occasionale (Voucher), questa nuova tipologia di rapporto (LOAgri), avrebbe potuto rappresentare per il settore...