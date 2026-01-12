SpecialiI Supplementi

Legge di bilancio 2026: le misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro

di Mauro Marrucci

La legge di Bilancio per il 2026 è intervenuta a rifinanziare il sostegno al reddito in costanza di lavoro in numerosi ambito e settori con misure a carattere derogatorio già presenti nell'ordinamento

Come di consueto, sono numerose le misure in materia di ammortizzatori sociali offerti dalla c.d. Legge di Bilancio per il 2026, vale a dire la legge 30 dicembre 2025, n. 199, rubricata appunto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (pubblicata sulla G.U. - S.O. 42 del 30 dicembre 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026).

La materia del sostegno al reddito in costanza di lavoro è trattata all'art. 1, commi da 164 a 174...

I punti chiave

  1. Le misure per il fermo pesca
  2. Le misure per le aree di crisi industriale complessa
  3. La proroga dell’esonero della contribuzione addizionale per la CIGS per le aree di crisi complessa
  4. La CIGS per cessazione di attività (anche per le piccole aziende)
  5. La proroga della CIGS per i dipendenti dell’ex ILVA
  6. Proroga delle convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili
  7. La CIGS per le imprese di rilevanza economico-strategica
  8. L’integrazione salariale per i lavoratori dei call-center
  9. La CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale
  10. Sulle (già prorogate) misure a favore delle imprese confiscate

