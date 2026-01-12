Legge di bilancio 2026: le misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro

La legge di Bilancio per il 2026 è intervenuta a rifinanziare il sostegno al reddito in costanza di lavoro in numerosi ambito e settori con misure a carattere derogatorio già presenti nell'ordinamento
Come di consueto, sono numerose le misure in materia di ammortizzatori sociali offerti dalla c.d. Legge di Bilancio per il 2026, vale a dire la legge 30 dicembre 2025, n. 199, rubricata appunto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (pubblicata sulla G.U. - S.O. 42 del 30 dicembre 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026).
La materia del sostegno al reddito in costanza di lavoro è trattata all'art. 1, commi da 164 a 174...
I punti chiave
- Le misure per il fermo pesca
- Le misure per le aree di crisi industriale complessa
- La proroga dell’esonero della contribuzione addizionale per la CIGS per le aree di crisi complessa
- La CIGS per cessazione di attività (anche per le piccole aziende)
- La proroga della CIGS per i dipendenti dell’ex ILVA
- Proroga delle convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili
- La CIGS per le imprese di rilevanza economico-strategica
- L’integrazione salariale per i lavoratori dei call-center
- La CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale
- Sulle (già prorogate) misure a favore delle imprese confiscate
