Legge di bilancio 2026: nuove aliquote Irpef e incentivi alla produttività

La Legge di Bilancio 2026 riduce la seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33%, con beneficio massimo di 440 euro annui e conferma la struttura a tre scaglioni. Introduce la detassazione dei premi di risultato nel settore privato con imposta sostitutiva all'1% e premio massimo agevolabile di 5.000 euro. Estende inoltre al 2026 il regime agevolato per la partecipazione dei lavoratori agli utili aziendali. Per banche e assicurazioni è previsto un temporaneo incremento delle aliquote IRAP di due punti percentuali.