Legge di bilancio 2026: tutte le novità per il lavoro

di Alessandro Necchio, Alessia Aquila, Filippo Pistorello e Alessandra Salviato

La Legge di Bilancio rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso cui lo Stato italiano programma e gestisce la propria politica economica e finanziaria. Approvata annualmente dal Parlamento, la Legge di Bilancio definisce le entrate e le spese pubbliche per l’anno successivo e per il triennio di riferimento, stabilendo come vengono reperite le risorse e come vengono allocate nei diversi settori dell’economia e del welfare.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2026, n. 199), ...

I punti chiave

  1. Modifica aliquota IRPEF
  2. Detassazione aumenti da rinnovi contrattuali
  3. Detassazione premi di produttività
  4. Detassazione maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo
  5. Aumento limite non imponibile dei buoni pasto elettronici
  6. Trattamento integrativo speciale nel settore turistico-alberghiero
  7. Gli incentivi all’assunzione
  8. Modifiche alla liquidazione anticipata della NASPI
  9. Incentivo al posticipo del pensionamento
  10. Previdenza complementare e versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS
  11. Nuovo bonus mamme
  12. Congedo parentale e congedo per la malattia del figlio

