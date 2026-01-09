Legge di bilancio 2026: tutte le novità per il lavoro

La Legge di Bilancio rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso cui lo Stato italiano programma e gestisce la propria politica economica e finanziaria. Approvata annualmente dal Parlamento, la Legge di Bilancio definisce le entrate e le spese pubbliche per l’anno successivo e per il triennio di riferimento, stabilendo come vengono reperite le risorse e come vengono allocate nei diversi settori dell’economia e del welfare.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2026, n. 199), ...