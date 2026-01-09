Legge di bilancio 2026: tutte le novità per il lavoro
La Legge di Bilancio rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso cui lo Stato italiano programma e gestisce la propria politica economica e finanziaria. Approvata annualmente dal Parlamento, la Legge di Bilancio definisce le entrate e le spese pubbliche per l’anno successivo e per il triennio di riferimento, stabilendo come vengono reperite le risorse e come vengono allocate nei diversi settori dell’economia e del welfare.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2026, n. 199), ...
I punti chiave
- Modifica aliquota IRPEF
- Detassazione aumenti da rinnovi contrattuali
- Detassazione premi di produttività
- Detassazione maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo
- Aumento limite non imponibile dei buoni pasto elettronici
- Trattamento integrativo speciale nel settore turistico-alberghiero
- Gli incentivi all’assunzione
- Modifiche alla liquidazione anticipata della NASPI
- Incentivo al posticipo del pensionamento
- Previdenza complementare e versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS
- Nuovo bonus mamme
- Congedo parentale e congedo per la malattia del figlio
