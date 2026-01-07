Legittima la legge regionale pugliese sul salario minimo negli appalti pubblici locali

La Consulta sanziona gli "errori di prospettiva" del Governo e dichiara la legittimità costituzionale della Legge Regionale 21 novembre 2024, n. 30 sul salario minimo negli appalti pubblici locali
La Legge Regionale 30/2024 e le normative locali in tema di salario minimo
La Legge Regionale 21 novembre 2024, n. 30 promulgata per tutelare la “retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia" ha stabilito che nelle procedure di gara “La Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali” devono indicare, in coerenza con quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 [1](Codice dei contratti pubblici) che “al personale impiegato nei lavori, ...