Legittima la soppressione delle mansioni per l’introduzione di strumenti di IA
Via libera del Tribunale di Roma al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice
Il Tribunale di Roma, con sentenza 9135/2025 del 19 novembre, si è pronunciato sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato all’esito di una riorganizzazione aziendale che preveda, tra le misure adottate, l’affidamento delle mansioni svolte dal lavoratore in esubero a strumenti di intelligenza artificiale.
La vicenda...
Correlati
Tribunale