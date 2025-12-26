Contenzioso

Legittima la soppressione delle mansioni per l’introduzione di strumenti di IA

Via libera del Tribunale di Roma al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice

di Alberto De Luca e Irene Crisci

Il Tribunale di Roma, con sentenza 9135/2025 del 19 novembre, si è pronunciato sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato all’esito di una riorganizzazione aziendale che preveda, tra le misure adottate, l’affidamento delle mansioni svolte dal lavoratore in esubero a strumenti di intelligenza artificiale.

La vicenda...

