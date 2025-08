Legittimi i licenziamenti individuali dei dirigenti durante il Covid

Legittimi i licenziamenti individuali dei dirigenti effettuati durante il divieto generale introdotto temporaneamente a causa del Covid.

Non sono state ritenute fondate, infatti, le questioni di legittimità costituzionale riferite alle disposizioni che, durante il periodo di emergenza epidemiologica, hanno stabilito che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, non poteva recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo in base all’articolo 3 della legge 604...